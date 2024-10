"Allah, brûle les Juifs": en plein Bruxelles, un prêcheur islamiste appelle à la haine des membres de la communauté juive

Il y a un an, le Hamas attaquait Israël, causant la mort de plus d'un millier d'habitants de l'état hébreu. Le 7 octobre marquait donc la date-anniversaire de cet événement tragique. Depuis, les attaques font rage entre l'état hébreu, estimant être en droit de se défendre, et le Hamas, ainsi que le Hezbollah, deux mouvements islamistes.

Lors d'une veillée commémorative pour les victimes palestiniennes et libanaises du conflit organisée sur la place de la Bourse à Bruxelles, on peut entendre un prêcheur islamiste dire : "Allah, brûle les Juifs". Une vidéo partagée et condamnée par certains membres de la N-VA, notamment.