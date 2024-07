Après six régates, Maenhaut et Geurts 8es en 49er FX, Lefebvre et Heuninck 15es en 49er

Après six régates de skiff, les équipages belges sont respectivement 8es en 49er FX et 15es en 49er dans les épreuves de voile des Jeux Olympiques de Paris 2024, lundi. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts (49er FX) et Yannick Lefebvre et Jan Heuninck (49er) ont désormais disputé la moitié des régates de classement avant la course aux médailles, prévue jeudi.