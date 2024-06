Arnaud Dely sacré champion d'Europe de duathlon sprint, Jeanne Dupont en argent à Coimbra

Arnaud Dely a décroché le titre masculin de champion d'Europe de duathlon sprint (5 km de course à pied, 20 km de vélo et à nouveau 2,5 km à pied), samedi soir à Coimbra, au Portugal, où se déroulent durant 8 jours les championnats multisports de la fédération européenne de triathlon (ETU). De leur côté, Jeanne Dupont et Martin Oldenhove se sont également parés d'or chez les espoirs (U23), bon pour une médaille d'argent pour la duathlète belge chez les élites dames et une 10e place pour Oldenhove chez les messieurs.