Au moins 1 Belge sur 3 est concerné: cette pratique au travail aurait des impacts sur notre quotidien

Plusieurs chercheurs en géographie, en économie et en psychologie de l'Université libre de Bruxelles (ULB) ont analysé les effets potentiels du télétravail à Bruxelles en matière de bien-être, d’économie et d’emploi, d’immobilier, de mobilité ainsi que de finances publiques. Ils ont publié le résultat de ces recherches dans la revue scientifique Brussels Studies.

La raréfaction des interactions physiques entre travailleurs, clients, et fournisseurs pourrait compliquer la gestion des relations professionnelles et affaiblir la cohésion d'équipe.

En matière de mobilité, le télétravail réduit les déplacements domicile-travail, ce qui pourrait entraîner des changements dans l'offre de transport public et dans la gestion des flux de personnes au sein de la ville.

Bien-être et inégalités

Sur le plan individuel, le télétravail a un impact significatif sur le bien-être des employés. Certains y voient une opportunité d'améliorer leur qualité de vie en réduisant les temps de trajet et en améliorant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

D'autres sont confrontés à des risques d'isolement social et à des difficultés pour séparer la vie professionnelle de la vie personnelle.

De plus, le télétravail pourrait exacerber certaines inégalités, en particulier entre les travailleurs qualifiés qui peuvent facilement adopter ce mode de travail et ceux moins qualifiés qui en sont exclus.

Conséquences pour les finances publiques

Enfin, la généralisation du télétravail influence les finances publiques de Bruxelles, notamment à travers les impacts sur les recettes fiscales liées à l'immobilier et à la mobilité.

La transformation des habitudes de travail pourrait nécessiter une adaptation des politiques publiques pour en gérer les conséquences. Le télétravail, bien qu'il offre de nouvelles opportunités, impose également de nombreux défis à Bruxelles.

Il modifie les dynamiques économiques, sociales et spatiales de la ville, et il est crucial que les autorités publiques anticipent et répondent à ces évolutions pour en minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices pour tous les Bruxellois.