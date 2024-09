Audi assure qu'aucun modèle ne sera attribué à l'usine de Forest: comment expliquer la décision de l'entreprise?

Comment expliquer la baisse de la production ?

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. À Forest, on produit une voiture, un peu une deuxième, mais essentiellement celle-ci : l'Audi Q8 e-tron, une voiture qui coûte extrêmement cher. Modèle de base, prix catalogue : 90 000 euros. Ça peut monter plus haut si vous ajoutez des options.

C'est donc une voiture qui ne se vend pas ou pas assez. Deuxième explication, Volkswagen a globalement des problèmes, mais pas qu'avec ce modèle-là. Volkswagen a tellement de problèmes et une rentabilité tellement faible qu'elle envisage même de fermer une usine en Allemagne, ce qui ne serait jamais arrivé.

Il y a 300.000 personnes qui travaillent en Allemagne pour VW. Et puis, l'entreprise a mal négocié le tournant de la voiture électrique. Même si globalement, la voiture électrique en Europe, va mal. Toutes marques confondues pour le premier trimestre de cette année, en Europe, on a vendu 24 % de véhicules électriques en moins. Alors que sur la même période, en Chine, on en a vendu 91 % en plus.