Autocollants anti Elon Musk sur les Tesla : les Belges s'y mettent aussi

Aux États-Unis, des milliers d'Américains expriment leur opposition à Elon Musk. Comment le font-ils? En apposant des autocollants virulents sur leurs voitures Tesla. Cette vague de protestation fait des émules auprès des propriétaires de Tesla belges. Certains n'hésitent pas à apposer également ces autocollants, exprimant ainsi ouvertement leur désaccord envers le célèbre fondateur de la marque qu'ils jugent extrême. "J'ai trouvé un autocollant qui résume finalement bien mon avis, la pensée et le sentiment de beaucoup de conducteurs, en tout cas en Europe, explique Benjamin, propriétaire d'une Tesla. C'est un peu grossier, mais je pense qu'il faut répondre avec les mêmes armes que Musk et Trump".

Une politique anti-environnementale que certains propriétaires de Tesla rejettent

Les évolutions politiques et prises de position publiques de Donald Trump et Elon Musk génèrent aussi des remises en question: certains propriétaires de Tesla veulent faire marche arrière ou renoncent à acheter une autre voiture de cette marque. L'impact écologique de leur politique est aussi mal perçu par certains. "J'ai choisi ma Tesla il y a un an et demi, avant que je ne sache effectivement tout ce que faisaient Trump et Musk, poursuit Benjamin. Et voilà, entre-temps, la concurrence a aussi évolué. Et puis, même si j'aime bien ma voiture, je pense que ce sera la dernière Tesla, effectivement."