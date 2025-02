"Ça ne sortira pas": la situation s'enlise entre bpost et les syndicats… la distribution du courrier perturbée

La réunion a été "très courte" entre les syndicats et la direction de bpost mardi matin et s'est "très mal" passée, a indiqué la CSC Transcom. Aucune solution n'a été trouvée pour mettre fin aux mouvements de grève qui perturbent l'activité postale au sud du pays depuis plusieurs jours.

Les facteurs et factrices protestent depuis plus d'une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées. L'entreprise postale assure qu'aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation. Celle-ci n'est cependant pas au goût des travailleurs et travailleuses de bpost, la CSC Transcom jugeant qu'elle va "trop loin et trop vite".

"Déjà aujourd'hui, des tournées ne sont pas faisables. Donc, dans le futur, avec 300-400 boîtes en plus, ça le sera encore moins. Et distribuer une lettre ce n'est pas la même chose que distribuer un colis. Il y a des normes, le temps d'attente, le temps d'appeler. Si le client a une mobilité plus réduite ou que c'est une personne âgée, ça prend du temps. Et ça, on a le sentiment que l'entreprise ne le prend pas en compte, même si elle assure le contraire", explique Grégory Vandermissen, permanent régional CSC.