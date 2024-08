"Cela me met en colère": les bourgmestres de la Côte sont furieux à cause des déchets laissés sur les plages

Les bourgmestres de Blankenberge et d'Ostende ont partagé mardi leur mécontentement face à l'importante quantité de déchets laissés par les vacanciers lundi.

Les températures estivales ont attiré de nombreuses personnes à la Côte lundi. Beaucoup de touristes ont toutefois laissé leurs déchets sur la plage dans les stations balnéaires très fréquentées, notamment à Ostende et Blankenberge.

À la côte belge, c'est l'indignation. En cause : de nombreuses images de plages jonchées de détritus circulent sur les réseaux sociaux. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir la propreté, mais les gens n'ont aucun respect pour notre nature", déplorent-ils.

Les bourgmestres soulignent avoir pourtant installé des poubelles supplémentaires et avoir employé davantage de personnel pour nettoyer. "Cela me met en colère", confie le bourgmestre faisant fonction d'Ostende Kurt Claeys (Open VLD). Une asbl (Proper Strandlopers) et ses bénévoles ont ramassé 4.000 litres de déchets lundi soir à Ostende. "Un record absolu", assure son responsable Tim Corbusier. "Nous n'avions jamais collecté autant de déchets".

Blankenberge a fait face à la même situation après le passage des touristes. "Ils n'apprennent tout simplement pas, ou ne veulent pas apprendre", regrette le bourgmestre Björn Prasse (Open VLD). "Je peux comprendre que certaines poubelles sont pleines, mais il y en a suffisamment sur la digue pour y déposer les déchets. La seule chose que nous pouvons faire, c'est procéder à davantage de contrôles sur ces dépôts sauvages. Ceux qui reçoivent une amende ne déposeront peut-être plus de déchets à côté des poubelles ou sur la plage".