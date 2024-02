Certains dépôts sont encore bloqués par des agriculteurs ce dimanche: voici lesquels

Le réapprovisionnement des magasins prend du temps. La mobilisation des agriculteurs de cette semaine laisse des traces. Les blocages d'autoroutes et des centres de distribution coûtent beaucoup d'argent au secteur "On a perdu des millions et des millions", indique Dominique Michel, l'administrateur délégué de COMEOS, la Fédération belge du Commerce et des Services.

Selon lui, le retour à une situation normale dans les magasins prendra deux ou trois jours.