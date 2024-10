La chaîne de magasins de décoration Casa menacée de faillite: "Je ne suis pas surpris"

Une concurrence croissante

D'après lui, plusieurs facteurs ont contribué à cette situation. Il souligne la concurrence croissante des enseignes à bas prix, telles qu'Action, qui attirent de plus en plus de consommateurs. "Casa doit faire face à la concurrence d'autres magasins physiques, ainsi que des détaillants en ligne, qui proposent souvent des prix plus bas et une plus grande variété de produits. De plus, l'augmentation des coûts de production et de transport a affecté les marges de l'entreprise," ajoute-t-il.

Malgré les efforts de l'entreprise, ceux-ci n'ont pas suffi selon le syndicaliste. "Les défis liés à l'adaptation du modèle commercial, notamment en matière de marketing et de digitalisation, n'ont pas été relevés de manière optimale à mon avis." Il conclut : "Bien que les magasins aient été repensés ces dernières années, cela ne suffit pas pour surmonter les difficultés actuelles, d'autant plus que les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes."