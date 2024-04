"C'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans": Vincent Taloche dévoile ce qui a changé dans le monde de l'humour

Pour de nombreux humoristes, l'un des plus gros problèmes consiste à se faire connaître du grand public. Pour Vincent Taloche et les comiques de sa génération, la télévision était le moyen privilégié, ce n'est plus le cas aujourd'hui. "Les humoristes de la nouvelle génération n'ont pas besoin de la télé, c'est ma théorie parce que les réseaux sociaux permettent de remplir des salles. Ils considèrent la télé comme un plus. Nous on devait notre succès à la télévision, ce n'est plus le cas maintenant, ou ce n'est plus automatique", explique le cadet des deux frères.

Selon Vincent Taloche, il est d'ailleurs plus facile de se lancer dans l'humour aujourd'hui. "En 2024, celui qui veut se lancer dans l'humour, honnêtement, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux, puisque c'est plus facile. Je crois que le nombre d'artistes a fait fois dix en cinq ans, c'est juste impressionnant ce qui se passe dans le milieu de l'humour. Par contre, puisqu'ils sont plus nombreux, je me rends compte que pour sortir du lot, ils doivent avoir une personnalité très affirmée ou la bonne idée que l'autre n'a pas eue", constate l'humoriste.