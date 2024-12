"C’est un lieu-refuge où les gens trouvent du réconfort": des "safe places" inaugurées pour lutter contre le harcèlement de rue

Quatre lieux-refuges ont été créés à Namur pour offrir un espace sécurisé aux personnes en situation d’inconfort ou de stress dans l’espace public. Une initiative saluée et inspirée par un dispositif similaire à Bruxelles.

Coline Leclerc, chargée des questions de genre à l’UNAMUR, explique: "C’est un lieu-refuge où les personnes, dans l'espace public, qui sont à un moment inconfortable à cause d'une personne qui les suit, qui les met mal à l'aise, peuvent rentrer et trouver ici du réconfort".

Namur a inauguré quatre "safe places", des lieux-refuges accessibles à toute personne se sentant en insécurité dans la rue. Ces espaces, conçus en partenariat avec le parquet, la police et l’université de Namur (UNAMUR), sont identifiables grâce à un autocollant spécifique apposé sur leur porte.

Un dispositif bien organisé

Ces refuges, répartis stratégiquement dans la ville, permettent aux personnes en détresse de demander de l’aide en toute discrétion.

À lire aussi Quelles sont les villes belges qui ont déjà installé des "safe places"?

"On se rend vers le guichet d’accueil, on explique qu’on a vu l’autocollant safe place sur la porte. La personne à l’accueil sait quoi faire pour assurer la sécurité et orienter vers les bonnes structures", précise Coline Leclerc.

Face à l’augmentation des signalements de harcèlement sexiste à Namur – 17 procès-verbaux en 2022 contre 42 en 2023 – l’urgence d’agir était palpable. Parmi les safe places, une bibliothèque municipale a également rejoint le projet. Ses 30 salariés ont suivi une formation pour mieux comprendre et gérer ces situations délicates.