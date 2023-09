"C’est un moment fantastique": des sous-marins allemands de la Première Guerre mondiale identifiés à Zeebruges

Il est le plus ancien sous-marin à avoir coulé dans les eaux belges : le U-5 date de 1910. Les chercheurs repèrent d’abord un hublot et une trappe d’accès. Puis, ils trouvent enfin ce qu’ils cherchent : le numéro d’identification. "C’est une mission délicate parce que les vis sont ensablées et couvertes de coquillages", dit Tomas Termote, archéologue maritime. "Nous n’avions pas beaucoup d’espoir et puis nous avons aperçu la couronne de la marine et puis l’inscription U-5. C’est indescriptible. C’est un moment fantastique, oui."

Long de 57 mètres, il coule en 1914, emportant les 29 membres de son équipage. Le U-14, lui, est construit en 1915, il disparait des radars 2 ans plus tard. Il est connu pour avoir posé des mines à une vingtaine de reprises. Il a fait couler six navires britanniques. "Il s’agit d’un navire de 34 m de long, avec un espace de vie d’environ 15 mètres", explique l'archéologue maritime. "Et là-dedans, il y avait 17 membres de l’équipage, avec 6 couchettes seulement. Si ce sous-marin touche une mine, ou coule, ces gens n’ont aucune chance de survivre."