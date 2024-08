Claire Michel va mieux et rentre en Belgique: "Je suis surtout déçue pour l'équipe"

"Il y a eu beaucoup d'informations contradictoires dans les médias. Je tenais à clarifier plusieurs choses. Les tests sanguins ont démontré que j'avais contracté un virus, mais pas l'E.Coli. Après trois jours de vomissements et de diarrhées qui m'ont vidée. J'ai eu besoin de plus d'attentions médicales dimanche", a-t-elle ajouté, elle qui disputait les JO pour la 3e fois de sa carrière après Rio et Tokyo. Elle a suivi un traitement à la polyclinique du Village Olympique dimanche.

"J'étais surtout déçue, même si l'équipe et le staff comprend notre décision de renoncer au relais mixte, et mon coeur allait à Marten, Jelle et Jolien qui ont aussi perdu une autre chance de médaille. La Belgique est un pays relativement petit, mais avec une forte tradition de relais dans pas mal de sports. Les Belgian Hammers avaient un projet depuis Tokyo où nous avons pris la 5e place, aussi dans des circonstances difficiles. On voulait plus que tout faire mieux pour inspirer les prochaines générations. C'est que je peux retenir de mes deux expériences à Tokyo et à Paris".