Colère des agriculteurs: quelles sont ces étranges lignes rouges tracées devant certaines fermes?

Après les dernières manifestations des agriculteurs ce lundi, des mesures sont attendues ce vendredi après le travail de la task-force mise en place. Parmi les revendications des agriculteurs, la simplification administrative, mais aussi un ras-le-bol des contrôles, qu'ils jugent trop nombreux et inéquitables par rapport à ceux effectués dans la grande distribution.

Aujourd'hui encore, une action est menée par des agriculteurs à Ciney, devant le siège de l'Arsia, l'association régionale de santé et d'identification animales. Ceux qui n'ont pas su se rendre à la manifestation ont décidé de mener une action symbolique. Ils ont tracé une ligne rouge au sol avec un slogan "Attention, ne franchissez pas la ligne rouge. Avant la ligne rouge, vous serez en sécurité, derrière, on ne sera plus capable de vous garantir quoi que ce soit", pour protester contre les contrôles jugés abusifs.