Comment réduire sa consommation de somnifères? Plus de 4500 Belges sevrés grâce à un programme de santé publique

Accompagner les patients pour les aider à diminuer leur consommation de calmants, c'était l'objectif d'un projet pilote lancé en 2023 par le ministre de la Santé. Il devient aujourd'hui permanent vu les bons résultats. Ce suivi est réalisé par les pharmaciens. La Belgique est le pays européen où l'on consomme le plus de somnifères.

Le somnifère fait partie des médicaments les plus vendus en pharmacie. Un Belge sur cinq consomme cette molécule qui rend particulièrement dépendant. Mais aujourd'hui, les pharmacies, en accord avec le médecin, jouent un rôle important dans le sevrage des patients.

"On prend la molécule de départ pour laquelle le patient était vraiment habitué à prendre des trop hauts dosages ou trop longtemps. Et en fonction de la prescription du médecin, on va diminuer petit à petit la quantité en la diluant avec une substance neutre", explique Valérie Levie, titulaire d’une pharmacie.