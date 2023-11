Comment s'est déroulé le premier jour des 48h de grève du rail? "On part un peu plus tard que prévu"

Depuis ce mardi soir et jusqu'à demain, 22 heures, la circulation des trains est donc fortement perturbée, en Belgique à cause d'une grève de 48 heures, que les syndicats estiment "réussie". Ses impacts ont toutefois été limité. La plupart des navetteurs avaient, clairement, pris leurs dispositions.

En gare de Guillemin, le début de journée était assez classique. Sauf qu'avec les perturbations, le train de Cyril a 20 minutes de retard: "On part un peu plus tard que prévu, on espère avoir les correspondances pour rentrer en Suisse, mais sinon, ça va. On a connu pire", rassure-t-il.

La grève annoncée a forcé les navetteurs à trouver des alternatives, comme partir plus tôt. Ils ont pu aussi compter sur le service minimum qui a été assuré. Ce mercredi, les lignes principales étaient réduites de moitié. Celles qui circulaient en heure de pointe sont annulées.