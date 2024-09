Conflit social chez Audi Brussels: "Il se passe des choses désagréables et un peu à la limite de la légalité"

O.S. : Les travailleurs, de leur côté, disent : on ne fait pas grève, mais on ne reprend pas le travail non plus. Là aussi, ils sont un petit peu entre les deux ?

B.H.V. : Bien sûr qu'ils sont entre les deux. Un travailleur qui fait grève n'est pas payé par l'employeur, un travailleur qui rend le travail impossible sans faire grève est payé par l'employeur. Et donc, c'est une manière d'affaiblir l'employeur, d'augmenter sa position de négociation et de ne pas toucher aux caisses syndicales.

O.S. : On est donc dans une guerre d'usure ?

B.H.V. : C'est pour le moment un petit jeu de musculation, je pense. Il ne se passe fondamentalement rien d'anormal que de signaler qu'il y a un arrêt de la production et qu'on va devoir procéder à des licenciements collectifs. Je sais que des gens vont bondir, mais un contrat à durée indéterminée ce n'est pas un contrat à vie, c'est à durée indéterminée. Quand on est dans une procédure collective, on demande de prévenir de la situation bien avant. Pourquoi ? Pour pouvoir prévoir des trajets de reclassement professionnel et que les gens qui arrivent en masse sur le marché de l'emploi ne soient pas victimes du chômage. Donc, c'est dans un but de formation des gens. Ce n'est pas dans un but de faire monter la pression et de faire la surenchère à l'indemnité de rupture.