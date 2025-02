Connaissez-vous les Sonny Angel? Un phénomène venu du Japon que le monde entier s'arrache

Victimes de leur succès, ces figurines sont rares et difficiles à trouver. Il existe 650 modèles différents, vendus à 18 euros au maximum. En 2023, la marque en a vendu 3 millions à travers le monde. Chez nous, il est très difficile d'en trouver en magasin. "C'est un produit qui touche les jeunes filles principalement et qui en ont très envie et donc elles sont hyper déçues quand il n'y en a plus", explique Anaïs Wibrin, gérante d'une boutique.

Du haut de leurs huit centimètres, avec leur visage mignon et unique, ces figurines de bébés ont une renommée mondiale. Venues tout droit du Japon, elles triomphent sur les réseaux sociaux. Grâce à la puissance de TikTok et d'Instagram, les Sonny Angel ont conquis le monde.

La marque a tout misé sur l'effet de surprise addictif puisqu'avant de déballer le Sonny Angel, impossible de savoir lequel se trouve à l'intérieur. "Se demander lequel on a et puis de toucher et souvent quand je le fais, je ne suis pas toute seule. J'ai peut-être une copine avec moi et du coup, on touche à deux et on fait des petits pronostics. Ça, c'est vrai que c'est cool", confie Marine Giacometi, collectionneuse de Sonny Angel.

"On joue sur l'offre et la demande"

Le fait de ne pas savoir à l'avance quel modèle est acheté est la clé de leur succès : "Cette stratégie va vraiment provoquer une excitation, une surprise, une envie d'avoir le modèle manquant à la collection", affirme ainsi Émilie Maroit, psychologue.

Cette tendance est devenue un vrai business pour certains. En ligne, les prix augmentent jusqu'à 100 euros, dans certaines boutiques aussi. Pourtant, les consommateurs sont toujours prêts à en acheter. "On joue sur l'offre et la demande comme tout le restant du magasin, c'est plus disponible, on essaie de jouer là-dessus et de se démarquer un peu aussi", assure Anthony Baclene, gérant d'un magasin spécialisé en produits rares.