Controverse Bouchez et Sarkozy à l’ULB: la conférence tourne au vinaigre, plusieurs incidents à déplorer

Des étudiants ont bien manifesté devant l'amphithéâtre du Janson pour protester contre l'événement et ses intervenants, et des incidents sont survenus en marge de la conférence, a confirmé l'ULB dans la soirée. Des agents de sécurité et de police "ont été contraints d'intervenir pour assurer la sécurité des participants", a encore précisé l'université bruxelloise dans un communiqué de presse lundi soir.

L'ULB dit déplorer ces incidents et condamner le recours à la violence : "Si les tensions sont indissociables des échanges francs et ouverts, l'ULB est le lieu où le débat se fait et les opinions se forment. La diversité de la communauté de l'ULB fait la richesse de notre université. Elle inclut inévitablement des confrontations d'idées. Nous cultivons le débat et une vie étudiante qui fait de l'ULB un véritable laboratoire de notre société", a réagi la rectrice Annemie Schaus. "La violence n'a pas sa place à l'Université libre de Bruxelles", a-t-elle encore insisté.

L'Université libre de Bruxelles (ULB) déplore des incidents survenus en marge de la conférence organisée lundi par le Centre Jean Gol sur les répercussions de l'élection du républicain Donald Trump à la tête des États-Unis. Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Louis Sarkozy, fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, étaient notamment des invités, controversés, à cette table ronde organisée par le centre de réflexion libéral sur le campus du Solbosch.