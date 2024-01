Courtrai accueillera la 41e édition des Jeux Nationaux en mai 2025

La flamme arrivera le 28 mai dans la cité flandrienne. Les Jeux Nationaux débuteront traditionnellement par une course au flambeau, suivie d'une cérémonie d'ouverture. Durant les trois jours de compétition, les athlètes seront "soutenus par environ 1.000 coaches et 2.000 volontaires par jour. De plus, une attention particulière sera accordée à la santé des athlètes lors du Healthy Athletes Programme. Special Olympics Belgium propose 8 disciplines de santé différentes où les athlètes peuvent être examinés gratuitement".

Courtrai avait déjà accueilli les Special Olympics Belgium en 2008. La dernière édition a eu lieu à Malines l'an dernier et l'édition 2024 se déroulera à La Louvière. La cité des Loups a déjà été coorganisatrice en 2009 et ville-hôte en 2016.

Ce sont 165.000 personnes en Belgique qui sont touchées par un handicap mental. Special Olympics Belgium existe depuis 1979, rassemble 20.000 athlètes et développe des valeurs de tolérance, de respect de la différence et de bienveillance.

Special Olympics Belgium vise une plus grande inclusion sociale des personnes ayant un handicap sur et en dehors du terrain de sport. Plus de trente villes et communes ont signé une Charte des Solidarités et s'engagent à améliorer l'intégration sociale des personnes ayant un handicap mental dans six domaines : la jeunesse, le sport, l'éducation, l'égalité des chances, la santé et la communication.