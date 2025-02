Crimes sexuels commis dans l'Église: il n'y aura pas de procès suite à "l'Opération Calice", les victimes très déçues

"La réquisition du parquet fédéral a été suivie dans son intégralité", a souligné l'avocat de l'archevêché de Malines-Bruxelles, Fernand Keuleneer. "Cela me semble être une décision juridiquement correcte et très équilibrée, qui est bien motivée. Certains des inculpés sont décédés, et pour les autres, il y a prescription. Ce n'est pas une surprise. Les parties civiles peuvent encore faire appel et ensuite, un pourvoi en Cassation est également possible."

"L'Église n'a pas non plus détruit de documents, comme certains l'ont prétendu à maintes reprises et continuent de le faire. Aucune preuve, ni même indication sérieuse n'ont été présentées à ce sujet. De telles affirmations sont inventées de toutes pièces", assurent-ils. Les évêques réitèrent leur compassion à l'égard des souffrances endurées par les victimes de violences sexuelles dans l'Église et réaffirment leur "engagement à la tolérance zéro à l'égard des violences sexuelles survenant dans un contexte pastoral".

"Les auteurs d'abus doivent être poursuivis et jugés selon les règles de l'État de droit. Lorsque des faits sont prescrits devant la justice, l'Église catholique assume une responsabilité morale en écoutant et en reconnaissant la souffrance des victimes", souligne la Conférence des évêques de Belgique dans son communiqué.