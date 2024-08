De Blankenberge à Los Angeles en passant par Lourdes: les destinations de vacances des Belges ont bien changé en 50 ans

"Et on était partis jusqu'à Knokke", "C'était sacré, l'été, c'était la mer, c'était Blankenberge", "On allait en vacances soit à la mer, soit à Dunkerque", déclarent Nicole, Alain et Piou.

Les destinations de vacances ont beaucoup changé en 50 ans. Les destinations lointaines n'étaient pas encore d'actualité, mais les souvenirs n'en restent pas moins inoubliables. Quand on parle destination de vacances en 2024, on parle du Costa Rica, République Dominicaine, Martinique, mais en 1960, on en est encore très loin. Les Belges partent, pour la plupart, à la côte.

À l'époque, quand on dépassait la frontière, c'était principalement pour aller en France. "Mes parents travaillaient tous les deux. Une fois, ils ont été à Lourdes, ils étaient partis tous les deux. Ils avaient gagné un voyage, je pense", se souvient Bernard.

Mais petit à petit, le Belge ose et les distances s'allongent. "On allait à Royan, c'est l'embouchure de la Gironde. On allait dans un hôtel, un espèce de truc de luxe qui est tout à fait inimaginable aujourd'hui. C'est aussi un autre temps, c'était une expédition en voiture", "On est allés faire une expédition en Suisse, avec des cousins", "C'était dans les Cévennes. On avait loué un petit mas au bord du Gardon", "En Bretagne, mes parents aimaient beaucoup la Bretagne. Il faisait très très mauvais, on a eu des tempêtes, etc. Mais nous, on s'est super bien amusés", se rappellent-ils.

Vers la fin des années 60, début des années 70, période de liberté, on découvre le monde en voiture ou en avion. "Je me suis fait le Portugal. Je suis parti un peu à l'aventure", "Décollage de Bruxelles jusqu'à Londres. Londres, un autre avion, et on a atterri à Los Angeles", "Départ Bruxelles, arrivée Tel Aviv", "Je suis montée pour la première fois en avion. J'avais 25 ans et je partais en Inde", "C'était juste après les études supérieures. On était partis en Grèce, mais en voiture. Complètement improvisé, c'était au jour le jour. Et donc finalement, les vacances, c'est les plus folles qu'on ait vécues", déclarent Piou, Nadine, Christine et Alain.