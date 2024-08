Début de la seconde phase du chantier de réhabilitation du viaduc de Somme-Leuze

Construit au début des années 80, le viaduc, situé sur les communes de Somme-Leuze et de Havelange en province de Namur, présente des faiblesses au niveau de son étanchéité, entraînant des infiltrations d'eau et la dégradation de ses bétons, rappelle la Sofico.

L'ouvrage, long de 330 mètres et haut de 33 mètres, est constitué de deux tabliers indépendants: un supportant deux voies vers Liège et un supportant deux voies vers Marche-en-Famenne. Il comprend 10 travées de 33 mètres chacune et est emprunté en moyenne par 9.000 véhicules par jour dans les deux sens.

Pour chaque tablier constituant le viaduc, la dalle en béton et ses prédalles seront démolies et reconstruites ainsi que les revêtements, les joints de dilatation, les trottoirs, les éléments de sécurité et les éclairages. Une réfection du béton en partie inférieure du viaduc est également prévue.

Ce chantier d'envergure qui a débuté le 24 avril 2023 après une phase préparatoire, représente un budget de près de 11 millions d'euros HTVA.