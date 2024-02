Delhaize, Lidl, Mestdagh: plusieurs dépôts de supermarchés sont encore bloqués par les agriculteurs et cela aura des conséquences

Le blocage du centre de distribution de l'enseigne de Delhaize à Zellik va se poursuivre tout le week-end, jour et nuit, font savoir les agriculteurs qui y manifestent, vendredi soir.

Les agriculteurs présents exigent surtout un prix juste pour leurs produits, moins de charges administratives et critiquent l'accord dégagé au niveau flamand sur le décret régissant les émissions d'azote.

"Ça a surtout à voir avec les prix qu'ils paient. Les promotions qu'ils font dans les magasins, c'est surtout au coût des producteurs", justifie Paul Jacobs, ancien conseiller expert en matière de agricole pour le Brabant flamand, et participant à la mobilisation. "Quand on voit parfois, parfois, la différence entre les prix que les producteurs ont reçu et les prix auxquels ces produits sont vendus dans les magasins, c'est honteux", s'insurge-t-il.

Ils souhaitent aussi que les importations de produits alimentaires depuis l'étranger soient limitées, et que leurs exportations ne visent que les pays limitrophes.