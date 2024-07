Départs en vacances: les astuces indispensables pour éviter le stress sur la route ou dans les airs

À quelques jours du début des vacances scolaires, et donc des départs en vacances, voici quelques informations utiles pour que le voyage se passe en toute sérénité.

En voiture, anticipez votre départ : il est recommandé de choisir le bon moment et de préparer son véhicule.

Alors que l'été 2024 se profile, Europ Assistance dévoile son baromètre des vacances, révélant que 65% des Belges prévoient de s'évader cette saison. Parmi eux, une majorité optera pour l'Europe et les trajets en voiture. La quête de soleil, alimentée par une météo maussade en Belgique, pousse les vacanciers vers des horizons plus cléments.

Évitez les week-ends classés noir et rouge : les prévisions de circulation indiquent que certains jours seront particulièrement chargés. Les premiers week-ends de juillet (5-6 juillet) sont classés rouge, et les week-ends des 26-28 juillet et 2-4 août comme week-ends noirs. Il est judicieux d'éviter de voyager à ces moments pour échapper aux embouteillages interminables.

Préparez votre voiture : avant de prendre la route, assurez-vous que votre véhicule est en parfait état :

Vérifiez les niveaux d’huile et de liquide lave-glace, ainsi que l'état des essuie-glaces, des freins et des pneus. Voyager avec des pneus usés est un risque à éviter absolument.

Chargez intelligemment votre véhicule : placez les bagages lourds au fond, gardez les essentiels à portée de main, et n'oubliez pas une couverture, de l'eau et un téléphone chargé.

Lorsque vous avez pris la route, conduisez de manière écologique et sécurisée. Pour un voyage agréable et sûr :