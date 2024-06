Des chiens sans laisse pendant les promenades: leurs maîtres sont-ils dans la légalité?

Si vous croisez un chien non tenu en laisse, son maître est en infraction. La loi est claire en Wallonie. Pour la rappeler, une campagne de sensibilisation était organisée cet après-midi à Marcinelle, dans la région de Charleroi.

C'est une interdiction valable dans toutes nos forêts wallonnes: se promener avec des chiens non attachés en laisse. Ce samedi après-midi, quelques secondes avant d'être interpellé par ses agents, un chien était en liberté. Son propriétaire a écopé d'un simple avertissement oral et qui sera confirmé par un avertissement écrit que sera reçu par courrier recommandé.

"Les gens comprennent, mais c'est pas pour ça qu'ils vont se tenir", indique Eric Declercq, chef de cantonnement du département Forêt et nature. "Au moment où on est là, ils vont remettre leur chien en laisse. Mais je suis sûr que quelques centaines de mètres de plus loin, ils vont de nouveau lâcher leur chien...."