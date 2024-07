Des feux d'artifice illumineront notre ciel lors de la Fête nationale: que se passera-t-il si de la pluie s'invite?

Demain, le ciel de nombreuses villes et communes va s'illuminer pour les traditionnels feux d'artifice du 21 juillet. Le plus impressionnant de tous sera sans aucun doute celui tiré au parc du Cinquantenaire en clôture des festivités. Il a fallu plus d'un mois de travail pour l'organiser, un travail minutieux où rien n'est laissé au hasard.

"Il ne faut pas se tromper dans les numéros, sinon on risquerait d'envoyer le mauvais effet au mauvais moment, mais tout est assez bien conceptualisé pour qu'on ait le moins d'erreurs possibles au montage. Ce sont des matières dangereuses, donc il faut quand même faire un peu attention, mais dans l'ensemble on a tous pas mal d'expérience, donc on s'en sort", explique-t-il.

Côté météo, une pluie n'est pas à exclure entre aujourd'hui et demain, mais sachez que quel que soit le temps, notre ciel rayonnera de feux d'artifice. "Pour tout ce qui est effet pyrotechnique, de mise en lumière des péristyles et du panneau en tant que tel, chaque produit est correctement plastifié, protégé, et donc pour nous ça ne pose aucun problème", détaille Jean-François Homerin, chef de projet sur le feu d'artifice de Bruxelles.

Au moins 2.000 tirs et des milliers d'étoiles scintilleront à l'occasion du 21 juillet, et préparer un événement comme celui de notre fête nationale est toujours valorisant pour les équipes. "Ce n'est pas rien, c'est toujours satisfaisant et gratifiant pour nous, de faire des grands événements comme celui-ci. Nous, on est une bonne équipe, donc on a l'habitude de travailler ensemble, et puis pour l'organisation, on est rodé, donc on ne pourrait pas rêver mieux", note Raphaëlle, une artificière.

Dès demain à 22 heures, 17 minutes de show seront présentées au parc du Cinquantenaire. Le feu d'artifice sera accompagné d'un grand spectacle de lumière, d'effets spéciaux et de drones.