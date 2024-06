Des files plus importantes sur la Nationale 5: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h58 La situation n'a pas beaucoup évolué autour de Bruxelles Une situation qui n'a pas beaucoup évolué ce matin autour de Bruxelles avec entre 10 et 15 minutes à ajouter sur les grands axes. 10 minutes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, de l'E411 Namur-Bruxelles et de l'E19 Anvers-Bruxelles 2x15 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen et ensuite entre Wezembeek-Oppem et Léonard. Et on rappelle une nouvelle fois car c'est toujours en cours : la fermeture de la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur de Philippeville avec des déviations locales mises en place par la Police.

08h33 Des files plus importantes sur la Nationale 5 Les files sont plus importantes que d'habitude sur la Nationale 5 Couvin-Charleroi avec 20 minutes à ajouter entre Gerpinnes et Couillet vers Charleroi. Dans l'autre sens, toujours cette fermeture à hauteur de Philippeville vers Couvin avec déviation via la sortie Philippeville et la Nationale 97. 10 minutes de files aussi sur l'E411 Namur-Luxembourg entre Habay et Arlon vers le Luxembourg. 10 minutes ensuite à ajouter après la frontière suite à un véhicule en panne avant Capellen. Dans l'autre sens, vers Bruxelles, toujours 10 minutes dans la zone de travaux à Daussoulx et 15 minutes à votre arrivée à la Capitale. 15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem et 20 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles de Zemst à Machelen.

08h10 Un accident est signalé sur l'E40 à hauteur de Sterrebeek Un accident est signalé sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek en direction de Bruxelles. Il se situe en bande d'accélération. Sur cette E40, 15 minutes de files entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne 10 minutes également à ralentir sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Overijse avec 10 minutes supplémentaires dans la zone de travaux débutant à Daussoulx. 10 minutes sur le ring extérieur de Bruxelles entre Waterloo et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Sur le ring intérieur, 10 minutes à ajouter entre Haut-Ittre et Beersel vers Grand-Bigard. 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et 20 minutes également entre Wezembeek-Oppem et Léonard. Des plaques d'isolant sont signalées sur la chaussée sur la E411 Namur-Luxembourg en bande de gauche à hauteur de Chanly (Wellin) en direction du Luxembourg. Enfin, on rappelle cet accident toujours d'actualité sur la Nationale 5 qui provoque toujours sa fermeture à hauteur de Philippeville en direction de Couvin. Il faut suivre la déviation mise en place par la Police à la sortie Philippeville et la Nationale 97.

07h36 Un accident provoque la fermeture de la Nationale 5 On rappelle cet accident sur la Nationale 5 qui provoque la fermeture de cette Nationale à hauteur de Philippeville en direction de Couvin. Il faut suivre la déviation mise en place par la Police à la sortie Philippeville et la Nationale 97. Au niveau des files autour la Capitale, elles sont assez réduites ce matin : 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. On y ajoute également 5 minutes entre l'Aire d'Ostin et l'Aire d'Aische-en-Refail dans la zone de travaux. 5 minutes sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne avec quelques légers ralentissements un peu avant au niveau de Heverlee (+2 min). Un peu moins de 10 minutes sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard puis 20 minutes entre Grand-Bigard et Machelen vers Zaventem et 5 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (un peu moins que d'habitude) vers Waterloo.

07h08 Plusieurs accidents Quelques accidents sont déjà signalés sur nos routes : Sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur de Philippeville en direction de Couvin. La chaussée est FERMEE en direction de Couvin. Il faut suivre la déviation mise en place par la Police à la sortie Philippeville et la Nationale 97. Sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek en direction de Bruxelles. C'est la bande d'accélération qui est bloquée. Sur l'E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Vaux-sur-Sûre en direction de Liège. La bande de droite est fermée pour cause de nettoyage de la chaussée. Sur l'E42 Saint-Vith - Verviers à hauteur de Sart-Lez-Spa avec la bande de droite obstruée en direction de Battice.



06h34 Accident à hauteur de Vaux-sur-Sûre Un accident est signalé sur l'E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Vaux-sur-Sûre en direction de Liège. La bande de droite est fermée pour cause de nettoyage de la chaussée. L'accident sur l'E42 Saint-Vith - Verviers à hauteur de Sart-Lez-Spa est toujours d'actualité avec la bande de droite obstruée en direction de Battice. Le début des files dans la zone de chantier de l'E411 en direction de Bruxelles. Vous ralentissez 5 minutes entre Eghezée et l'Aire d'Aische-en-Refail. A Bruxelles, les ralentissements se situent comme chaque matin à cette heure sur le ring intérieur : de Zellik à Jette (+2 min), de Strombeek-Bever à Machelen vers Zaventem (+5 min) et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo (+8 min)