"Des résultats très probants": saviez-vous que cet animal sauvait des vies dans les stations de ski?

Après plusieurs minutes d’effort, la couche de neige cède enfin. La rapidité de l’intervention est essentielle : une personne dégagée en moins de 20 minutes a 90 % de chances de survie. Passé 30 minutes, ce taux chute à 35 %, et après une heure, il tombe à seulement 10 %.

Pour Michel Blanc, directeur du service des pistes de Belleville, l’apport des chiens est indéniable : "Le chien couvre une distance beaucoup plus rapide avec son flair qu'un être humain, on a des résultats qui sont très probants avec ce binôme".

Un binôme maître-chien parfaitement synchronisé

Sur le domaine skiable, une dizaine de chiens participent à ces entraînements aux côtés de leurs maîtres. Cyril Charrier, pisteur-secouriste, souligne l’importance de la communication avec son animal malgré les conditions difficiles : "Sur une avalanche, il peut y avoir du vent, un hélico qui arrive, plein de choses qui parasitent… Le chien peut passer à côté de quelqu'un qui a une radio qui braille et ne pas entendre mes ordres".

L'homme ajoute : "Moi, j'arrive à le conduire à distance en orientant mes épaules".

Ces exercices, organisés cinq fois par hiver, sont indispensables pour maintenir le niveau d’efficacité des chiens secouristes. John Hinpens, également pisteur-secouriste, explique leur mode de travail. "Pour que le chien soit efficace, on l'entraîne à affûter son nez. C'est-à-dire retrouver l'odeur la plus marquante pour qu'il fasse le lien entre l'odeur et la victime", raconte-t-il.