Deux tiers des vols Brussels Airlines annulés par la grève: quelle est la situation à l'aéroport de Zaventem?

"Hier après-midi et hier soir, nos équipes ont travaillé d'arrache pied pour trouver des solutions pour nos passagers. On va essayer d'aider les passagers qui sont quand même arrivés à l'aéroport pour retrouver un autre vol et éventuellement les accompagner pour la demande de remboursement", déclare la porte-parole de Brussels Airlines, Joëlle Neeb.

Notre journaliste sur place constate ce matin que la situation est calme et organisée. Le message semble être bien passé. Bien que le tableau d'affichage soit parsemé d'annulations, les voyageurs mécontents sont peu nombreux ce matin.

Certains passagers en correspondances sont toutefois embêtés par cette action : "J'arrive d'Abou Dabi et j'ai vu sur la carte que mon vol avait été annulé. Je suis venu au comptoir et on m'a donné un nouveau vol. Au lieu d'arriver vers 11h à Marseille, je vais passer par Madrid et arriver vers 17h30", regrette un voyageur.