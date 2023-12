On devient propriétaire de plus en plus tard: le Grand Baromètre révèle l'âge moyen de la première acquisition

Notre grand baromètre RTLINFO Ipsos Le Soir aborde ce mois-ci le domaine de l'immobilier. Avec cette question, notamment: quand avez-vous acheté votre premier bien immobilier? Les résultats montrent que ce premier achat intervient de plus en plus tard: 34 ans en moyenne. Notamment parce que les banques demandent un apport de départ de plus en plus élevé.

Prenons un exemple. Si un couple de jeunes désire acquérir une maison estimée à 350.000€, il doit verser 10% de la somme, soit 35.000 euros, mais c'est loin d'être suffisant, comme le précise le notaire Edouard-Jean Navez. "35.000 euros de fonds propres auxquels s'ajoutent des frais d'acquisiton, précise-t-il. Donc dans le cas d'un achat à 350.000 euros, on peut partir sur une enveloppe de 80.000 euros de fonds propres".