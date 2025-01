DIRECT - Neige et inondations: plusieurs campings évacués à Couvin, la phase communale de crise déclenchée

12h15 Treize cours d'eau wallons placés en alerte de crue alors que la Sambre et la Meuse débordent Les débits ont fortement augmenté dans la nuit pour 13 cours d'eau: la Chiers, l'Our, l'Amblève, l'Ourthe Inférieure, Moyenne et Supérieure, le Viroin, la Haute Meuse et la Meuse Moyenne, l'Eau d'heure, l'Eau Noire, la Haute Lesse, la Lhomme et leurs affluents. La prudence est donc "primordiale" à leurs abords, car ces cours d'eau pourraient sortir de leur lit et occasionner des inondations touchant riverains et infrastructures. Une vingtaine de fleuves et rivières se rapprochent également de la crue mais restent en pré-alerte pour le moment. C'est notamment le cas de la Vesdre dans l'est de la Belgique, de la Senne, de l'Escaut, de la Semois ou encore de la Sambre. La police namuroise a d'ailleurs signalé que la Sambre et la Meuse débordaient "à plusieurs endroits". "Les débits devraient continuer à augmenter lentement avant de se stabiliser dans le courant de la journée", estime la Cellule d'expertise Pluies du Service public de Wallonie.

12h09 Les Bruxellois profitent de la neige "J'adore, c'est chouette, je suis contente de voir ça, c'est super beau", dit une Bruxelloise, tandis qu'un autre éprouve davantage de difficultés : "J'ai du mal à marcher, ça glisse". Bruxelles n'a pas été épargné par les chutes de neige qui ont commencé très tôt ce jeudi matin. Des petits flocons tombaient encore peu avant midi. "On fait avec, on travaille, c'est un peu difficile, mais on fait avec", explique un éboueur.

12h03 Bruxelles largement épargnée par les embarras Les pompiers de Bruxelles ont effectué quinze interventions pour des branches d'arbres et des arbres tombés sur la voie publique. Un avaloir bouché sur l'allée verte a provoqué une légère inondation de la voirie, indique le porte-parole du Siamu Bruxelles, Walter Derieuw.

11h43 Des camions en ciseaux sur l'E411 De nombreux camions sont à l'arrêt sur l'E411 en direction du Luxembourg. Les poids lourds sont dans l'incapacité de grimper la côte ascendante après Bouge. Certains sont en ciseaux. La route est lourdement verglacée et la circulation est très difficile sans pneus adaptés.

11h28 Plusieurs poids lourds impliqué dans un accident Accident sur la N5-E420 Bruxelles > Charleroi-Philippeville-Couvin-R à hauteur de Neuville en direction de Couvin. La chaussée est fermée et la circulation à l'arrêt.

11h24 Un camping de Wanlin lourdement inondé Le camping "Les Skassis" est gravement inondé à cause de sa proximité à la Lesse. C'est le troisième camping de la commune touché par les crues.

11h11 Deux campings de Couvin évacués, la phase communale de crise déclenchée Les pompiers de la zone Dinaphi procèdent, ce jeudi en fin de matinée, à l'évacuation des résidents des campings du Caillou d'Eau et des Chenaux à Couvin (province de Namur) en raison d'un débordement de l'Eau Noire, indique le porte-parole de la zone Patrice Liétart. Un arrêté de police a été pris en ce sens par le bourgmestre de Couvin. La phase communale de crise a été déclenchée. Les secours de la zone Dinaphi sont par ailleurs sur le qui-vive dans d'autres communes de l'arrondissement, comme à Rochefort où une reconnaissance a été effectuée. "Il y a une montée classique des eaux de la Lhomme et la Lesse. Nous restons néanmoins vigilants car le niveau continuer de monter", termine le porte-parole.

11h04 La collecte des déchets interrompue à Namur Des gros flocons de neige tombent en quantité dans la province de Namur. Les camions du BEP Environnement retournent au dépôt à cause des chutes importantes de neige. Il s'agit principalement de camions-poubelles. La collecte des déchets serait impactée.

11h01 Les transports publics bruxellois peu perturbés par les conditions hivernales Les chutes de neige de ces dernières heures ne perturbent pas trop les transports publics bruxellois jeudi matin, rapporte la porte-parole de la Stib Cindy Arents. La société de transports publics n'a pas constaté de perturbations majeures. Quelques retards touchent néanmoins certaines lignes de bus, notamment à Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem. La ligne de bus 41 ne circule pas non plus actuellement entre Herrmann-Debroux et Transvaal.

10h53 L'évacuation du bus scolaire à Yvoir est terminée L'évacuation des sept enfants, du chauffeur et de l'accompagnatrice bloqués dans un bus scolaire à Yvoir s'est bien déroulée. Tout le monde est sorti sans encombre.

10h49 Paralysie totale du TEC Liège-Verviers Le plan neige est activé. Tous les bus du TEC doivent rester au dépôt ou s'arrêter sur le bas-côté. Les conditions météorologiques ne sont pas adaptées pour la circulation des bus, estime le TEC. Plus tôt, la société de transport avait activé le niveau 4 du plan intempéries.

10h42 Une chaussée inondée à Sclayn Une chaussée est inondée sur la N90 Mons > Charleroi-Namur-Liège à hauteur de Sclayn en direction de Liège. Une circulation alternative avec feux de signalisation a été mise en place. La formation de files est possible. La chaussée est sous eau sur plus ou moins 200 mètres.

10h08 Un bus bloqué dans une zone inondée à Yvoir À Yvoir, en province de Namur, un bus scolaire est bloqué rue du Blacet avec sept enfants à bord, le chauffeur et l'accompagnatrice. Une évacuation est en cours et menée par les pompiers de la zone Dinaphi. Celle-ci se déroule bien. Aucune vie n'est en péril.

09h28 Le réseau Tec perturbé dans plusieurs régions, situation normale sur le rail Le Tec a activé son plan intempéries dans plusieurs provinces wallonnes en raison des conditions météorologiques et des chutes de neige. Le trafic des bus est perturbé jeudi matin dans le Brabant wallon et dans le Hainaut, indique le site de l'opérateur de transport public. Aucune perturbation n'est par contre rapportée à Liège, à Namur et dans le Luxembourg. La situation est également considérée comme normale sur le rail jeudi matin, à l'exception de quelques perturbations locales, selon la SNCB. Plusieurs trajets de bus sont supprimés dans le Brabant wallon, notamment entre Tubize et Croiseau, ainsi qu'entre Braine l'Alleud et Wavre. Le Tec a également mis en place une vingtaine de déviations pour éviter les zones problématiques. Quelques lignes sont aussi déviées à Charleroi et dans la région de Mons-Borinage, tandis que le trafic n'est quasiment pas perturbé dans le Centre. Le Hainaut occidental est par contre davantage touché avec de nombreux parcours déviés. Le Tec invite les voyageurs à suivre les potentielles perturbations sur leur ligne grâce au plan intempéries de leur région, régulièrement réévalué durant la journée. Il est disponible sur le site internet de l'opérateur. Bien que la situation soit normale sur le rail, la SNCB conseille également aux utilisateurs de préparer leur voyage et de consulter le planificateur qui tient compte des perturbations. "Nous restons attentifs au développement de la journée", ajoute un porte-parole.

09h23 Le bois de la Cambre fermé à la circulation Le Bois de la Cambre à Bruxelles est fermé à la circulation en raison des conditions hivernales, a indiqué Bruxelles Mobilité jeudi matin sur X (anciennement Twitter).

On ne sait pas encore quand le Bois de la Cambre sera rouvert. La fermeture est prévue "jusqu'à nouvel ordre", a précisé Bruxelles Mobilité.

09h20 Perturbations à l'aéroport de Bruxelles Les chutes de neige provoquent des perturbations à l'aéroport de Zaventem jeudi matin. La plupart des vols enregistrent des retards, certains allant jusqu'à une heure, et cinq vols ont été annulés, fait savoir Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de l'aéroport.

Les retards sont liés au dégivrage des avions avant qu'ils puissent décoller. "Il faut traiter chaque appareil. Cela prend au moins vingt minutes par avion", précise la porte-parole. Les pistes doivent également être traitées ou déneigées. Les vols annulés concernent des voyages à destination de Milan, Varsovie et Venise, entre autres. Il s'agit d'annulations préventives pour éviter que les retards ne deviennent trop importants. Brussels Airport conseille aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de partir pour l'aéroport et de partir suffisamment à l'avance au vu des conditions climatiques sur les routes. Selon les prévisions actuelles, la neige pourrait persister dans la zone de l'aéroport jusqu'à environ 11 heures. L'impact le plus important est donc attendu en matinée.

08h50 Nouvel accident sur l'E19 à hauteur de Nivelles Un nouvel accident vient d'être signalé sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Nivelles-sud. Accident entre 1 camion et 3 voiture qui obstruent la bande de droite vers Bruxelles. L'accident sur la E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Nimy vous ralentit encore 25 minutes entre Jemappes et Nimy-Maisières en direction de Bruxelles. Sur la E42 Mons-Namur-Liège, l'accident entre un camion et une voiture à hauteur de Gouy-Lez-Pieton vous ralentit toujours 15 minutes entre Chapelle-Lez-Herlaimont et Courcelles.

C'est toujours compliqué de circuler sur l'E411 en direction de Bruxelles suite à un accident en bande de droite à Wavre. 45 minutes à ajouter entre l'Aire de Nil-Saint-Vincent et l'Aire de Bierges. Dans l'autre sens, l'accident à Overijse vers Namur n'est toujours pas dégagé avec 10 minutes à ajouter depuis Jezus-Eik. On rappelle enfin une chaussée inondée sur la Nationale 90 à hauteur de Sclayn en direction de Liège. La circulation de se fait de manière alternée.

08h30 La place communale de Thon-Samson totalement inondée La place communale de Thon-Samson, l'un des plus beaux villages de Wallonie, situé à Andenne, est totalement inondée.

08h11 Les plus longues files vers Bruxelles sont toujours sur la E411 L'accident sur la E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Nimy vous ralentit 25 minutes entre Jemappes et Nimy-Maisières en direction de Bruxelles. Ce sont les bandes du milieu et de gauche qui sont obstruées. Sur la E42 Mons--Namur-Liège, l'accident entre un camion et une voiture à hauteur de Gouy-Lez-Pieton vous ralentit 15 minutes entre Chapelle-Lez-Herlaimont et Courcelles.

L'accident sur l'E411 à hauteur d'Overijse n'est toujours pas dégagé en direction de Namur. Vous ralentissez depuis Jezus-Eik. Les plus longues files vers Bruxelles sont toujours sur la E411 entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bierges (+25 min). Bruxelles où la situation est toujours assez compliquée avec la neige qui continue de tomber. 20 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le Ring de Bruxelles. On signale enfin une chaussée inondée sur la Nationale 90 à hauteur de Sclayn en direction de Liège. La circulation de se fait de manière alternée.

08h01 Véhicule en panne sur la E40 dégagé Le véhicule en panne sur l'E40 (A3) Bruxelles > Liège > Aachen à hauteur de Awans a été dégagé. La chaussée est libre et la circulation à nouveau normalisée.

07h58 Conducteur fantôme sur l'E42 Attention, les automobilistes circulant sur l'E42 (A15) Liège > Namur-Mons en direction de Mons risquent de rencontrer un conducteur fantôme à hauteur de Thimeon. La police fédérale recommande de serrer à droite.

07h39 La région namuroise touchée par des inondations Du côté d'Andenne, en région namuroise, ce n'est pas la neige, mais la pluie qui provoque des ravages. Il y a des vrais problèmes d'inondations, plusieurs cours d'eau débordent : "On est en train de mettre des sacs de sable et de s'activer avec les hydrocureuses (machine pour le curage et débouchage des avaloirs, NDLR) pour essayer de résoudre ces problèmes-là", explique Geoffrey Timsonet, brigadier au service voirie de la ville d’Andenne. La situation est chaotique sur la route, en pleine heure de pointe. La police est présente pour sécuriser les lieux.

07h35 Plusieurs cours d'eau en pré-alerte crue Les cours d'eau du sud du pays, quant à eux, sont en phase de décrue. Toutefois, vu les pluies annoncées durant les prochaines heures, les débits pourraient repartir à la hausse d'ici jeudi matin sans pour autant dépasser les seuils d'alerte, indique le SPW. Des pré-alertes de crue sont actuellement en vigueur sur plusieurs cours d'eau wallons, notamment la Moyenne Semois et ses affluents, l'Escaut, la Haute Sambre, la Haute Meuse ou encore la Senne et ses affluents. Les barrages de l'est (Eupen, Gileppe) et de l'ouest (Ry de Rome et Eau d'Heure) sont, pour leur part, stables.

07h34 4 accidents signalés 4 accidents sur nos routes pour l'instant : Sur la E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Nimy en direction de Bruxelles. Ce sont les bandes du milieu et de gauche qui sont obstruées. Des ralentissements débutent entre Mons et Nimy-Maisières.

Sur la E42 Mons--Namur-Liège, accident entre un camion et une voiture à hauteur de Gouy-Lez-Pieton. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées vers Liège.

Toujours sur l'E42 Mons-Tournai-Lille à hauteur de Basècles. La bande de droite est obstruée en direction de Tournai.

Sur l'E411 à hauteur d'Overijse en bande de droite en direction de Namur. Toujours 20 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle. On constate par contre des files plus réduites au niveau des chantiers sur le ring de Bruxelles (Anderlecht / Vilvorde / Léonard).

07h27 Des averses hivernales encore prévues, des éclaircies suivront La zone de précipitations s'évacuera lentement en direction de l'Allemagne. Les chutes de neige ou de neige fondante sur le centre et le nord-ouest du pays s'enfonceront vers le sud-est et remplaceront la pluie sur l'Ardenne. Le temps redeviendra plus sec à partir du littoral avec parfois de belles éclaircies, mais quelques averses hivernales resteront encore possibles, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 0 degré en Ardenne et sur le centre du pays et 4 degrés en bord de mer. Jeudi soir, quelques averses hivernales, ou de neige en Ardenne, pourront encore se produire par endroits. Durant la nuit, le temps redeviendra sec avec parfois de larges éclaircies. Des bancs de nuages bas pourront également se former sur l'est du pays. Les minima seront proches de -4 degrés en Ardenne, +2 degrés en bord de mer et varieront entre -3 et 0 degré dans le centre du pays. Vendredi, la matinée sera brumeuse avec un risque de brouillard sur l'est du pays. Le ciel deviendra ensuite assez ensoleillé dans la plupart des régions. Le temps sera assez froid avec des températures qui ne dépasseront pas 0 à -2 degrés dans la plupart des régions. Sur le nord-ouest du pays, il fera un peu moins froid avec des maxima de 0 à +4 degrés.

07h21 Accident sur l'E42 Un accident s'est produit entre un camion et une voiture sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Gouy-Lez-Pieton. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées vers Liège. Un autre accident s'est produit en bande de droite sur l'E411 Bruxelles-Namur à hauteur d'Overijse en direction de Namur. On rappelle cet accident sur l'E42 Mons-Tournai-Lille à hauteur de Basècles. La bande de droite est obstruée en direction de Tournai. Les 2 accidents sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Crisnée et de Oreye ont été dégagés. Dans l'autre sens, vers Aix, un véhicule est en panne à hauteur de Awans en bande du milieu, soyez très vigilants. On constate 10 minutes de ralentissements entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bierges sur l'E411 vers Bruxelles.

20 minutes déjà sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle. Si vous devez vraiment circuler ce matin, on vous rappellera de bien respecter les distances de sécurité, dans la mesure du possible d'éviter toute manoeuvre brutale afin d'éviter l'aquaplanage et d'adapter votre vitesse.

07h18 La vigilance renforcée sur les routes wallonnes maintenue La situation sur le réseau routier wallon est actuellement normale, indique jeudi matin la Cellule d'Action Routière (CAR) dans une mise à jour à 07h00. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la pluie est tombée au Sud du sillon Sambre et Meuse, et une accalmie neigeuse a été observée sur le centre du pays, dit-elle, ajoutant que du verglas très localisé a été constaté. Les épandages ont été réalisés dans le Brabant wallon et le Hainaut, précise encore la cellule d'action. "La vigilance renforcée est maintenue et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates"

07h12 Gare à l'aquaplaning Dans certaines régions, comme à Herve, la pluie et la fonte de la neige de la veille ont créé un cocktail idéal pour la glisse. Prudence donc, c'est plutôt l'aquaplaning qui peut vous mettre en danger, pas la neige. La province de Liège est en alerte orange aux conditions glissantes jusqu'à 16h.

07h07 La neige continue de tomber à Bruxelles Il neige abondamment à Bruxelles depuis plus d'une heure, et les flocons continuent de tomber. À l'approche de la capitale, depuis la E411, personne ne roule au-dessus de 50 km/h. La situation risque d'être beaucoup plus compliquée sur le réseau secondaire.

06h53 Les voitures roulent lentement sur l'E40 La circulation est relativement lente, tôt ce jeudi matin, sur l'E40 de Liège vers Bruxelles. Les voitures ne sont pas encore très nombreuses sur l'autoroute, mais avec le faible nombre de passages, une fine couche de neige recouvre l'asphalte, particulièrement sur la troisième bande. Prudence si vous empruntez la route, adaptez votre vitesse, particulièrement lors de dépassements. Plsuieurs accidents ont été signalés un peu plus tôt.

06h30 Plusieurs accidents à signaler Un nouvel accident s'est produit sur l'E42 Mons-Tournai-Lille à hauteur de Basècles. La bande de droite est obstruée en direction de Tournai. On rappelle aussi ces 2 accidents tous les deux sur l'E40 : le premier à hauteur de Crisnée en direction de Bruxelles. La bande de droite est bloquée et le second toujours en direction de Bruxelles un peu plus loin à hauteur de Oreye. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées. C'est à Bruxelles et vers Bruxelles que la situation est la plus compliquée ce matin avec la neige qui est présente et qui ralentit votre circulation. On constate 10 minutes de ralentissements entre Groenendael et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Ailleurs, comme dans la Province de Namur ou de Charleroi ou encore au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, c'est la pluie qui est présente. On vous recommande donc une grande vigilance. Adaptez votre vitesse et évitez les freinages brusques.