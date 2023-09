Ecoles incendiées par des opposants à l'EVRAS: que dit ce guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle?

Depuis plusieurs mois, la ministre de l'éducation tente de rassurer les parents et défend le guide d'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS). "D'après moi, c'est indispensable, d'ailleurs, ç'aurait dû être fait il y a vingt ans et rendu obligatoire dans toutes les écoles", avait-elle déclaré au micro de Martin Buxant sur Bel RTL fin aout. "Ca n'est pas un programme de cours destiné à tous les enfants, avait-elle déjà expliqué en décembre 2022. Il n'est pas question de parler de transidentité avec des enfants de 5 ans ou de sextos à des enfants de 9 ans".

L'EVRAS est un guide de 300 pages qui contient des informations destinées à celles et ceux qui animeront les séances. Ce n'est donc pas un cours qui sera donné aux élèves. Deux heures seront prévues en 6e primaire et deux heures en 4e secondaire.

Les séances seront données par des professionnels qui auront suivi une formation, prioritairement venant de centres de planning familiaux. Le principe est de partir des questions que posent les élèves. Confirmation dans la circulaire de la ministre de l'Education, envoyée aux écoles: "Ces professionnels devront travailler au départ des questions des enfants, c a d sans poser des questions à leur place et en tenant compte de leur âge et de leur développement psycho-affectif. Car on ne peut évidemment pas aborder les mêmes contenus à 5, 10 ou 16 ans".