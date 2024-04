"Elles peuvent provoquer de très gros dégâts": plusieurs fermes décimées à cause d'un insecte dangereux pour le bétail

Ce n'est qu'après un certain temps qu'il a su faire le lien entre les mouches et le décès des vaches. "Ce jour-là, j'étais envahi en travaillant. J'étais tout le temps dérangé par les moucherons qui tournaient autour de moi. Il y en avait plein dans la cabine du tracteur. Et je me suis dit, ça ne saurait être que ça", raconte le fermier.

Mais comment de si petits insectes peuvent-ils décimer du bétail ? Pour Benoît Evrard, vétérinaire, la réponse est claire : il s'agit de simulies. "Ce sont de petites mouchettes de 2 à 6 millimètres de long, un peu trapues, et qui peuvent vraiment provoquer de gros dégâts", précise-t-il.

Il est important de savoir que ces moucherons se multiplient après une période très humide, suivie d'un coup de chaleur. Au bord des ruisseaux, ils peuvent se reproduire par milliers. "On les voit vraiment parfois comme des brouillards de mouchettes. Elles injectent une toxine, ce qui provoque une hémorragie, qui permet de prendre du sang. Ensuite, cette toxine, si elle est injectée de manière massive, peut provoquer un choc toxique chez l'animal et une mortalité", explique Benoît Evrard.