En matière d'antibiotiques, les médecins sont rappelés à l'ordre par l'INAMI: "Je les invite à venir en première ligne, voir ce qui se passe"

Cette semaine, un courrier personnalisé a été envoyé par l'INAMI à tous les médecins généralistes. Ce courrier leur indique la fréquence à laquelle ils ont prescrit des antibiotiques et s'ils ont respecté les directives. À ce stade, il s'agit seulement d'une première étape. Dans un an, ceux qui en prescrivent trop ou mal vont être sanctionnés.

Selon les statistiques de l'INAMI, les médecins généralistes prescrivent des antibiotiques à 7 patients sur 10. Est-ce une prescription trop courante ? Il faut savoir qu'un antibiotique doit être administré en cas d'infection bactérienne.

Dimitri Ivlef, médecin généraliste, nous indique qu'il a prescrit plus d'antibiotiques cette année que les années précédentes en raison de plusieurs facteurs. "D'abord, il y a ce virus qui est endémique : le Covid. Et on ne prescrit pas d'antibiotiques pour le Covid, mais pour les surinfections après Covid. Ensuite, il y a eu un climat très humide avec beaucoup de floraisons, donc beaucoup de pollinisation et d'agression des sinus", explique-t-il.