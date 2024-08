Enorme hausse de disparitions d'enfants à la Côte cette année: "La densité de la foule sur la plage constitue un facteur déterminant"

La journée du 30 juillet, marquée par un temps estival, a enregistré un pic avec 135 enfants signalés perdus.

Au total, ce sont 482 personnes qui ont été portées disparues durant le mois de juillet. La majorité d'entre elles sont des enfants âgés de 4 à 8 ans, bien que quelques adultes, notamment des seniors et des personnes en situation de handicap, soient également concernés. À titre de comparaison, 225 personnes avaient été portées disparues en juillet l'année passée.

"Le nombre d'enfants perdus a grimpé en flèche le 30 juillet, avec 135 cas recensés en une seule journée", a indiqué An Beun, porte-parole de l'IKWV. "Cela montre clairement que la densité de la foule sur la plage constitue un facteur déterminant. Plus la plage est bondée, plus il est difficile pour les parents et les enfants de se retrouver dans la foule."