"On est ici pour rêver": immersion au cœur des cabanes perchées dans notre forêt ardennaise

La haute saison débute sous le soleil. Le domaine de Rensiwez, en Ardennes, accueille les visiteurs été comme hiver dans des cabanes haut de gamme, perchées dans les arbres. Notre équipe a découvert cet endroit magique et unique en son genre…

Qui n’a jamais rêvé de respirer le grand air, confortablement installé dans une cabane au milieu des arbres ? S’immerger dans une nature à couper le souffle, c’est en tout cas le souhait le d’Olivier Berghamns, fondateur des Cabanes de Rensiwez. Un rêve qui est devenu réalité. On est ici pour rêver et se détendre L’entrepreneur a fondé un domaine hors du temps d’une vingtaine d’hectares, au cœur du Parc Naturel des 2 Ourthes, qui abrite 32 cabanes luxueuses. Du bois du sol au plafond, une baignoire en cuivre, un fauteuil cosy et un style rustique. Ces mini-maisons ont tout pour plaire. "Chaque cabane va raconter son histoire propre", ajoute Olivier. "Ce qu’on essaye de faire par rapport à une architecture plus traditionnelle, c’est de casser les codes et de laisser beaucoup plus de place à la créativité et à l’imaginaire. On est ici pour rêver et pour se détendre. La rationalité, on la laisse à la maison".

"C’est un rêve de vivre dans la nature où on a le temps de se relier à soi et à l’autre. On reprend le contact avec la nature et avec les saisons", explique fièrement ce dernier. Pour faire vivre cette expérience hors du temps, mais avec tout le confort moderne, ils sont une vingtaine à s’activer en coulisses. Paniers petits-déjeuners, ménage, logistique : l’équipe parcourt quotidiennement les centaines de marches qui séparent les cabanes afin de les entretenir, quel que soit le temps. "C’est physique. Ce n’est pas comme dans un hôtel où on reste dans un couloir pour faire toutes les chambres", confie Amal Nejraoui, responsable ménage des Cabanes de Rensiwez. "En même temps, on travaille et en même temps, on profite de la nature". Un rêve d’enfant Ces cabanes aux faux airs rustiques, tout confort, sont nées de l’imaginaire d’Olivier : "Je crois que comme beaucoup d’enfants, j’ai passé du temps à construire des tas de cabanes en tout genre. On garde toujours un coin de son enfance au fond de soi".