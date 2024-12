Est-il possible de "compenser" les excès des fêtes de fin d'année? Les conseils de cette micro-nutritionniste

"Les jours d'avant, on peut préparer son corps en mangeant plus de légumes et pour que le corps ne doive pas digérer une grande quantité de protéines et de protéines animales les jours d’avant", préconise Bénédicte Van Craynest.

Les pièges du Jour J

"Au plus on mange et au plus on boit de l'alcool, au plus ça devient chaotique pour notre digestion. À l'apéro, il faut éviter de se ruer sur les chips ou les cacahuètes. Ils sont bourrés de graisse, de sucre", explique-t-elle. La nutritionniste recommande une alternative plus saine : "On peut préparer des apéros avec des légumes par exemple, ou des bonnes verrines plus digestes, mais tout aussi festives". Enfin, pour éviter d’arriver à l’apéro à jeun, cela vous évitera de vous goinfrer de chips.

Et après ?

"Il faut bouger, mettez vos baskets, courez, marchez. Dans les jours qui suivent, il faut prévoir une activité physique pour éliminer. Il faut aussi éviter de consommer de l'alcool. Bien boire de l'eau, plate de préférence, le gaz de l'eau pétillante fera encore gonfler les intestins. Une eau peu minéralisée pour drainer les reins et éliminer les toxines. Mangez aussi des légumes cuits, les légumes, allez-y à fond, dès le petit-déjeuner. Évitez les petits-déjeuners sucrés entre les fêtes", recommande la micro-nutritionniste.

Au début du mois de janvier, certains en profitent pour prendre de bonnes résolutions. "Il faut se donner des objectifs atteignables, pour ne pas être dans la frustration ou dans la culpabilité. On est déjà assez stressé pour d'autres choses".