Eva De Bleeker, l'économie comme fil rouge

À l'issue des élections de 2019, la politicienne est désignée secrétaire d'État en charge du Budget et de la Protection des consommateurs au sein du gouvernement De Croo. Une fonction qu'elle a exercée jusqu'en 2022, date à laquelle des erreurs de calcul dans le budget fédéral la poussent à la démission.

Malgré les résultats historiquement mauvais de son parti lors des élections du 9 juin, Eva De Bleeker a réalisé un score lui permettant de conserver son siège de parlementaire flamande. Elle s'est ensuite lancée dans la course à la présidence de l'Open VLD, à la suite de la démission de son président Tom Ongena.

Un premier tour réunissant huit candidats n'avait pas permis la semaine dernière d'élire à la majorité des suffrages un nouveau président. Un second tour était dès lors organisé ce samedi, entre l'ancienne secrétaire d'État au Budget et l'ancien porte-parole de Gwendolyn Rutten, Vincent Verbeecke. Le second tour a réuni 7.704 votants, dont 3.344 ont donné leur voix à Vincent Verbeecke et 4.215 à Eva De Bleeker.