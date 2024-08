Fabio Van den Bossche termine 3e du scratch, première épreuve de l'omnium

Trois autres épreuves sont encore au programme jeudi avec la course tempo à 17h38, la course à l'élimination à 18h25 et enfin la course aux points à 19h27.

Mercredi, Van den Bossche avait été aligné avec Tuur Dens, Noah Vandenbranden et Lyndsay De Vylder lors de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste. La Belgique, qui affrontait la Nouvelle-Zélande pour les places 7 et 8, s'est inclinée et a voulu ménager Van den Bossche pour l'omnium ce jeudi.