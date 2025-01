Faut-il toujours installer des panneaux photovoltaïques en 2025? "Je vais vous donner une idée", conseille une experte

"Aujourd'hui, on a atteint un prix plancher. Pour des panneaux photovoltaïques, il faut compter un euro par watt-crête hors TVA. En gros, une installation moyenne aujourd'hui, c'est 5.000 watt-crête, donc ça coûte 5.000 euros. Pour vous donner un petit élément de comparaison, en septembre 2022, ça coûtait encore 9.000 euros pour la même installation, donc on est passé de 9.000 à 5.000 euros", explique Caroline Sury, journalliste à l'Echo.

"L'installation a évolué sur le plan technologique. Les panneaux sont plus performants. Je vous donne une petite idée : en 2011 il fallait installer seize panneaux pour une installation moyenne. Aujourd'hui, on en installe huit. L'onduleur aussi, il a plus de fonctionnalités, il va pouvoir permettre de gérer l'énergie de manière plus intelligente et ça va devenir important dans les mois et dans les années qui vont venir pour réduire cette facture d'énergie", ajoute-t-elle. .

Ça reste intéressant malgré tout d'installer du photovoltaïque ?

Caroline Sury est catégorique : "Ça reste intéressant. Je vais paraphraser des experts que j'ai souvent au téléphone. Ils me disent qu'on ne connaît personne qui a perdu de l'argent avec des panneaux photovoltaïques".

"À Bruxelles, on a encore le système des certificats verts, vous mettez des panneaux et vous devenez producteur d'électricité verte. On vous donne des titres que vous pouvez revendre sur le marché de l'énergie. Ça vous permet d'amortir plus rapidement votre installation photovoltaïque. Mais de manière générale, qu'il y ait ce système ou pas, qu'on soit en Wallonie, à Bruxelles ou même en Flandre, en autoconsommant un maximum, on peut essayer de réduire sa facture d'électricité d'environ 40% par an avec une installation photovoltaïque. C'est une généralité, une installation n'est pas l'autre, mais c'est vraiment une moyenne".