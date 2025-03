Fin des congés de carnaval et travaux au carrefour Léonard: à quoi faut-il s'attendre sur nos routes ce lundi?

Les automobilistes qui se déplacent entre Namur et Bruxelles seront les plus impactés ce lundi matin et aux heures de pointe.

Les automobilistes passeront de trois bandes à une seule bande de circulation. Au retour en fin de journée, le problème existera toujours mais il sera probablement moins important car les trois bandes de circulation seront réduites à deux bandes.

Les vacances de carnaval sont terminées et cela se fera ressentir dans le trafic. De très forts ralentissements sont attendis à hauteur du carrefour Léonard et tout autour.