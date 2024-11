Fonction publique wallonne: 500 manifestants à Namur ce jeudi, les syndicats n'excluent pas des actions plus dures

Alors que la ministre wallonne de la Fonction publique Jacqueline Galant (MR) a salué, jeudi soir, le climat "apaisé et constructif" dans lequel s'est tenue la réunion du Comité de secteur XVI (Comité de négociation pour la fonction publique régionale), les syndicats ont déploré, eux, l'absence de convergence et n'excluent pas des actions plus dures.