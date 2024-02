Forte augmentation des allergies au pollen: comment les distinguer d'un rhume?

Le professeur Olivier Michel, pneumo-allergologue au Chirec, a partagé son expertise sur l'augmentation des allergies saisonnières au pollen et les traitements disponibles, en direct dans le RTL info 13h.

Il y a une forte augmentation du nombre de personnes allergiques au pollen en Belgique francophone, selon le professeur Olivier Michel, pneumoallergologue au Chirac. Cette tendance est observée depuis plusieurs années et est associée à l'arrivée précoce des premières vagues de pollen à partir de mi-janvier. "Les premières vagues de pollen sont arrivées chez nous en Belgique et donc sont associées à divers problèmes allergiques au niveau nasal et au niveau respiratoire aussi".

Les symptômes allergiques au pollen persistant pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peuvent être difficiles à distinguer d'un rhume. Le professeur Michel souligne que contrairement à un rhume qui se résorbe généralement en une à deux semaines, les allergies polliniques persistent plus longtemps. Actuellement, les pollens d'aunes et de noisetiers sont les principaux déclencheurs d'allergies, appartenant à la famille des bétulacées, et seront présents jusqu'à la fin avril. "Cela signifie signifie que les personnes allergiques vont souffrir de ces symptômes jusqu'à la fin avril", précise le professeur.