Grève des services public en Wallonie mercredi: le point sur les nombreuses perturbations prévues

De nombreuses perturbations à prévoir

Les perturbations affecteront particulièrement le réseau de transports en commun TEC. De nombreuses lignes seront perturbées durant la journée. Les usagers sont invités à consulter le site ou l'application de la Société de transport pour les horaires et les informations les plus récentes.

Divers organismes d'intérêt public comme le Forem, l'IFAPM et l'AVIC ne seront pas non plus épargnés, avec des fermetures de bureaux ou un fonctionnement au ralenti. Les administrations communales, les CPAS et les crèches sont aussi concernés. "Nous vous conseillons de vérifier avant de vous déplacer dans ces lieux", préviennent les autorités.

Bien que le système éducatif soit globalement moins touché, les écoles indiquent qu'elles resteront ouvertes. Par ailleurs, les zones de police et de secours ont aussi reçu des préavis de grève, ce qui pourrait entraîner des perturbations.

Cette journée de grève souligne le malaise croissant du secteur public face à des politiques économiques perçues comme de plus en plus contraignantes. "Nous comptons rester le plus longtemps possible", prévient Olivier Blaise, délégué présent sur place, déterminé à se faire entendre par le gouvernement.