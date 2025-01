Grève nationale ce lundi 13 janvier: voici toutes les perturbations attendues

Tout d'abord, le réseau de transports en commun à Bruxelles et en Wallonie sera également perturbé. Sur son site, la STIB explique : "La société bruxelloise de transport public mettra tout en œuvre afin d’assurer au moins une partie du service et informera ses voyageurs en temps réel de la situation sur son réseau. Elle invite néanmoins les personnes qui en ont la possibilité à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là".

Même son de cloche pour le TEC : "Le TEC sera en mesure d'informer les voyageurs des parcours supprimés dans la matinée du lundi 13 janvier, sous réserve des informations qui lui parviendront". Les deux sociétés conseillent de suivre les informations sur leur site.

Outre les transports en commun, la moitié des vols européens affrétés par Brussels Airlines ne décolleront pas lundi, a annoncé samedi la compagnie belge. "Cette manifestation risque d'avoir un impact important sur, entre autres, les entreprises manutentionnaires de bagages de Brussels Airport. La direction de l'aéroport nous a donc demandé d'annuler préventivement un nombre important de vols", explique Brussels Airlines dans un communiqué. En outre, "nous essayons de protéger au maximum nos vols long-courriers pour qu'ils puissent avoir lieu", se veut-elle rassurante.

Les voyageuses et voyageurs concernés par ces annulations et dont la compagnie a les coordonnées seront contactés par Brussels Airlines et se verront proposer d'autres vols.