Gros outsider, Francesco Patera se montre confiant: "Je suis le plus expérimenté"

Une irrésistible ascension qui passe justement par un nouveau succès contre Patera, dont la suite de la carrière pourrait le mener vers les sommets, en cas de victoire. Un championnat du monde ou en tout cas d'autres très grands combats, selon Patera lui-même.

Et justement, Patera croit en ses chances. "Je respecte évidemment beaucoup Davis", a déclaré le Limbourgeois d'origine italienne dans une interview à The Ring, le plus prestigieux magazine de boxe. "Mais le gagnant, ce sera moi. Parce que je suis le plus expérimenté, mais pas seulement. Il faudra aussi se montrer le plus intelligent et monter sur le ring avec le meilleur plan en poche."