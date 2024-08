Hermien Peters contente de son départ: "c'est un point sur lequel j'ai vraiment travaillé"

"C'est de l'énergie épargnée, c'est toujours bien quand c'est possible. C'est bien de zapper les quarts", a commenté Hermien Peters après avoir pris la 2e place sa série mercredi matin. "C'était vraiment bien d'avoir pris un bon départ parce que c'est un point sur lequel j'ai vraiment travaillé. C'est bien que cela porte ses fruits aujourd'hui."

L'avantage est ainsi d'avoir une course en moins que certaines autres concurrentes contraintes aux quarts de finale un peu plus tard dans la journée, comme c'est le cas pour Lize Broekx.

Les prochaines courses pour Hermien Peters sont au programme vendredi pour les demi-finales du K2 500m avec Lize Broekx à 10h50 où les quatre premières sont en finale A, les autres en finale B, et samedi pour les demi-finales du K1 500m. Cela fait presque 48 heures sans compétition pour la Limbourgeoise.

"Je suis impatiente de disputer les demi-finales, mais c'est bien aussi d'avoir un peu plus qu'un jour off complet pour bien se reposer et bien dormir. C'est bien de pouvoir souffler un peu pour être prête à revenir dans l'eau vendredi", a estimé encore Hermien Peters.