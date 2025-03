"Honte à vous !": plusieurs tombes pillées à Cuesmes, Pierre-Emmanuel se dit "profondément indigné" par cet acte de vandalisme

Le cimetière de Cuesmes, situé près de Mons, a été victime de vols... peu communs. Six bronzes de style Art déco ont ainsi été dérobé, eu grand dam des familles.

"Par la présente, nous exprimons notre profonde indignation suite au vol de six bronzes de la période Art déco, représentant des figures ou scènes liturgiques, qui ornaient récemment encore différentes sépultures du petit cimetière de Cuesmes en Belgique", écrit Pierre-Emmanuel Lenfant, du réseau Achéologia (réseau de valorisation et de défense du patrimoine culturel et archéologique) dans un communiqué.

Au total, six ornements en bronze de style Art déco ont été dérobés de leur sarcophage en pierre. "Nous condamnons fermement cet acte de vandalisme et encourageons les autorités compétentes à déposer plainte auprès de la Police afin que les responsables puissent répondre de leurs actes devant la Justice", ajoute le communiqué.